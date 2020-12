Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) atrage atenția ca noua tulpina de coronavirus este mai ușor transmisibila. Momentan nu s-a dovedit științific ca noua tulpina ar fi mai severa sau mai periculoasa. Conform poziției ECDC, preluata de EFE și Agerpres, in urma analizelor s-a stabilit…

- Noua mutatie a coronavirusului detectata in Regatul Unit este „mai transmisibila” in comparatie cu tulpinile existente, dar nu exista dovezi suficiente asupra severitatii acesteia, a anuntat luni Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), citat de Agerpres. Analizele preliminare efectuate…

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Aplicatia este disponibila gratuit pentru telefoanele Android si iOS.Potrivit sursei citate, initiativa vine dupa succesul platformei web Re-open EU, care a fost vizitata de aproape 8 milioane de ori de la lansarea sa, la jumatatea lunii iunie.Re-open EU este un ghiseu unic care ofera informatii cuprinzatoare…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cât mai larga pentru Covid19, mai ales atunci când transmiterea este comunitara, așa cum este situația în…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cat mai larga pentru Covid, mai ales atunci cand transmiterea este comunitara, așa cum este situația in prezent in Romania. Aceste foruri precizeaza, in documentele…

- Din 21 octombrie, brașovenii iși vor putea face cumparaturile zilnice in noul hipermarket Carrefour din AFI Brașov, al 40-lea din rețeaua naționala și al 2-lea din oraș. Noul magazin a primit Certificarea internaționala de Conformitate - SAFE Asset Group, care atesta rigurozitatea și corectitudinea…

- Carrefour Romania a primit Certificarea internaționala de Conformitate – SAFE Asset Group care atesta rigurozitatea și corectitudinea masurilor anti-Coronavirus implementate de companie și le recunoaște ca fiind in conformitate cu recomandarile actuale comunicate de Organizația Mondiala a Sanatații,…