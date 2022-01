NOUA VARIANTĂ DE TRAFIC UȘOR DE LÂNGĂ MUNICIPIUL IAȘI ESTE ÎN CURS DE AVIZARE Noua varianta de trafic ușor de langa Municipiul Iași este in curs de avizare. Documentația a fost finalizata de proiectant. Autoritațile vor sa obțina și ultimele avize pentru realizarea acestui drum. Șoseaua cuprinde traseul Uricani – Cicoarei – Arhitect Berindei – intersecție șoseaua Nicolina – drum de legatura spre cartierul Dacia Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a solicitat avizarea unei documentații care sta la baza noii variante de trafic ușor de la marginea orașului. Lucrarea facuta de firma NV Construct SRL Cluj-Napoca a vizat proiectarea traseului Uricani – Cicoarei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Copil de 5 ani, ranit intr-un accident produs pe șoseaua de centura a Buzaului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un accident rutier soldat cu ranirea unui copil s-a produs, sambata la pranz, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Au fost implicate un autoturism și un autotren…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri, pe pagina de socializare a institutiei, ca a fost semnat contractul de execuție al Centurii de ocolire Sud Craiova, DN 56-DN 55-DN 6. Este vorba de un drum de aproape 10 kilometri care va uni trei drumuri naționale…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 05:40, pe DN 1C E576, in localitatea Apahida. Din primele infornații, un conducator auto in varsta de 30 de ani, din județul Mureș, care se deplasa inspre municipiul Cluj-Napoca a surprins și accidentat un barbat de 49 de ani, din județul…

- Articolul Vești noi despre șoseaua de centura care va fi construita pe latura de est a municipiului Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In urmatoarele zile, autoritațile Buzaului vor negocia cu reprezentanți de la Compania Naționala de Drumuri și de la Ministerul Transporturilor posibilitatea…

- Comunicat al Sindicatului Drumarilor ”Elie Radu” Reprezentanții Sindicatului Drumarilor ”Elie Radu” au aflat intenția conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a inființa o noua Direcție Regionala de Drumuri și Poduri, cu posturi de șefi bine platite, in timp ce muncitorilor…

- Studiul de fezabilitate va fi predat saptamana viitoare, cu patru luni mai devreme n centura usoara Uricani - Cicoarei - Nicolina va avea patru benzi pe tronsonul pana la intersectia cu penetratia spre Dacia, in zona rondului. Varianta de trafic usor a Centurii este inclusa in Planul National de Redresare…

- Directia de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat ca in zona pasajului din comuna Sanpaul, judetul Mures, unde 20 de masini au fost implicate intr-un carambol, s-a actionat cu sare de doua ori dupa lasarea cetii. Vizibilitatea in zona a fost in aceasta dimineața sub 50 de metri, ceea ce a favorizat…