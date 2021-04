Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea "Stefan cel Mare"…

- Aproximativ 70% dintre pacientii cu coronavirus testati la un spital din Tokyo luna trecuta au fost purtatori ai unei mutatii cunoscuta pentru reducerea protectiei vaccinurilor, a anuntat, duminica, postul public japonez NHK. Mutatia E484K, numita “Eek” de unii oameni de stiinta, a fost gasita la 10…

- Reprezentantul OMS in Romania, Alexandru Rafila, susține ca evoluția nefavorabila a infectarilor nu va putea fi controlata in perioada urmatoare și ca va mai dura cel puțin 45 de zile in care numarul infectarilor va crește, iar presiunea pe secțiile ATI va fi tot mai mare. “O revenire la o viața normala…

- An 86-year-old woman in Romania is the one-millionth person to receive the COVID-19 vaccine. She received the vaccine from Dr. Valeriu Gheorghita, the national vaccination campaign coordinator at the Bucharest Emergency University Hospital, according to Agerpres. The Prime Minister, Florin Citu, who…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, ședințe de lucru cu premierul și cu mai mulți ministri, intre care și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și cel al Educației Sorin Cimpeanu. Ulterior, președintele Iohannis s-a declarat mulțumit de felul in care se desfașoara campania de vaccinare in Romania.…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…