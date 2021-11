Stiri pe aceeasi tema

- Piețele bursiere au suferit vineri in Asia cea mai puternica scadere din ultimele trei luni, iar petrolul s-a prabușit dupa ce detectarea unei noi variante de coronavirus, posibil rezistent la vaccinuri, a facut...

- ​Situația sistemului medical din Romania este critica in acest moment. Horațiu Moldovan, fost secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca ne aflam intr-o “catastrofa sanitara și umanitara”. Romania are “500 de morți de COVID pe zi, pacienți care mor pe culoarele spitalului, in Unitațile de Primiri…

- Incepand de marti 2 noiembrie vor intra in vigoare reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. Astfel, bucurestenii care au simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online, potrivit unui comunicat DSP București.…

- Principalul motiv il constituie ușurința cu care se transmite aceasta varianta Delta persoanelor din familie. Asta arata un ultim studiu britanic. Astfel, persoanele vaccinate anti-COVID-19 pot transmite cu usurinta aceasta varianta celor cu care impart aceeasi locuinta, releva un studiu britanic publicat…

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, s-a intalnit, marti, la Bucuresti, cu premierul Florin Citu si ministrul de Interne Lucian Bode, in cadrul careia a solicitat ridicarea restrictiilor in baza Certificatului verde digital.

- Se intrunesc criteriile de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a tulpinii indiene Delta, arata un raport al Institutului Național de Sanatate Publica. Pana pe 5 septembrie au fost raportate 3.166 secvențieri. Au fost confirmate 2.563 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina…

- Pe langa cresterea iminenta a facturilor la energie, dar si intr-un context in care autoritatile sustin ca numarul de cazuri COVID-19 va creste odata cu inceperea scolilor, septembrie mai vine cu un semnal prost pentru finalul anului 2021. Septembrie este, istoric, cea mai slaba luna din an…