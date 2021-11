Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial din Africa de Sud a declarat ca i s-a spus vineri ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va desemna noua varianta de coronavirus detectata in Africa de Sud drept o varianta „ingrijoratoare”, relateaza Reuters. „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.529, identificata prima data intr-o provincie dens populata din Africa de Sud, a fost detectata intre timp in Botswana, Hong Kong, Israel si Belgia. Cel putin zece tari, inclusiv din Europa, au impus deja restrictii de calatorie pentru sase tari sud-africane.

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca noua varianta a coronavirusului descoperita in Africa de Sud se raspandește mai rapid decat Delta, iar cazurile confirmate sunt mai ales in școli și la tineri. Gheorghița…

- Noua mutație sud-africana a coronavirusului a fost decoperita la o persoana care s-a intors in Israel din Malawi. Alte doua cazuri sunt investigate, noteaza Jerusalem Post . Varianta B.1.1.529 a coronavirusului, provenita din Africa de Sud, a fost depistata in Israel. Cele trei persoane infectate sunt…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii monitorizeaza o noua varianta Covid cu numeroase mutatii, programand o reuniune speciala vineri pentru a discuta ce ar putea insemna aceasta pentru vaccinuri si tratamente, au anuntat joi reprezentantii organizatiei, citati de CNBC.

- Atunci cand credeam ca varianta Delta este singura care face ravagii pe intreg globul pamantesc, o noua tulpina Covid-19 a fost descoperita in Africa de Sud. Cunoscuta sub numele de C.1.2, aceasta s-a raspandit in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și…

- Oamenii de stiinta din Africa de Sud au detectat o noua varianta de coronavirus cu mutatii multiple, dar inca nu au clarificat daca este mai contagioasa ori are capacitatea de a depasi imunitatea oferita de vaccinuri ori de o infectare anterioara, conform Reuters si Al Jazeera.

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…