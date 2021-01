Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica face precizari in urma informatiilor aparute in spatiul public, potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi fost identificata la un pacient intors recent in tara, internat la Institutul Matei Bals din Capitala.

- Noua tulpina a coronavirusului, descoperta in Marea Britanie, a anuns in Romania. Medicii de la Institutul Matei Balș au descoperit virusul mutant la un barbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit Romania TV. Acesta a prezentat simptome specifice COVID-19, in urma analizelor stabilindu-se…

- Alerta! Noua tulpina a coronavirusului care circula in Marea Britanie inca din septembrie a fost confirmata și in Romania. Este vorba despre un barbat internat la spitalul Matei Balș din București. El a venit din Regatul Unit de curand. Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula…

- Regatul Unit al Marii Britanii a interzis ca de Revelion sa ne sarutam. Este inca o alta masura luata de UK in combaterea epidemiei de coronavirus. Autoritațile britanice recomanda ca in noaptea dintre ani sa nu uitam de distanțarea sociala, mai ales ținand cont de rapiditatea cuc are se transmite…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE. Pacientul a sosit ”in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din…

- Joi, in Romania a fost atins un nou record al deceselor in randul pacienților infectați cu coronavirus. Printre victimele inregistrate in ultimele 24 de ore se numara și un bebeluș in varsta de doar un an și doua femei care nu au mai mult de 30 de ani. Decesul bebelușului cu Covid-19 care a decedat…

- Autoritatile le recomanda romanilor respectarea masurilor sanitare pentru a nu-si pune viata in pericol. Mesajul Ro-Alert a fost emis, vineri, in jurul orei 13, la scurt timp dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilant privind infectarile cu noul coronavirus.…

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 139.612 marti, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 2.121 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, 403 fiind in Bucuresti. De asemenea, 73 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati 608 pacienti.