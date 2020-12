O intalnire in regim de urgența are loc, luni, la Bruxelles, pe tema restricțiilor de calatorie impuse de apariția unei noi tulpini de coronavirus. Ambasadorii statelor europene se vor intalni intr-o celula de criza pentru a discuta, printre altele, despre masuri precum testele PCR pentru cetațenii care sosesc din Marea Britanie. Mai multe țari au suspendat zborurile cu Marea Britanie dupa ce in țara a fost identificata o noua tulpina de virus, conform AFP. Printre țarile care au recurs la o astfel de decizie se numara Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda și Romania. In Regatul…