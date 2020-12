Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a vorbit, luni dimineața, intr-o intervenție telefonica la postul B1 Tv, despre noua tulpina a SARS-COV-2, care a inceput sa se raspandeasca in Europa. „Noua tulpina creeaza premisele unui al treilea val, ceea ce…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari, in timp ce tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic,…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari. Tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca este foarte posibil sa apara al treilea val de infectari cu noul coronavirus in lunile februarie-martie, informeaza Agerpres.Alexandru Rafila considera ca doar 10% din populatia Romaniei…

- Deși ne afla inca intr-o situație dificla din cauza pandemiei de coronavirus, caci bilanțul se incadreaza zilnic in jurul valorii a 10.000 de cazuri, se pare ca, in doar cateva luni Romania ar putea fi lovita și de al treilea val al acestei boli. Alexandru Rafila a facut declarații pe acest subiect.

- Nu putem face standarde americane intr-un spital din anii '70 pe timp de criza COVID. Este declarația facuta de reprezentantului Romaniei la OMS, Alexandru Rafila. Oficialul susține ca presiunea pe sistemul sanitar este prea mare, acesta fiind motivul principal din cauza caruia s-a produs tragedia de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Noul coronavirus va deveni probabil la fel de ”endemic” precum este virusul gripal anual, a declarat Patrick Vallance, principalul consilier stiintific al Marii Britanii, transmite CNBC.In prezent au loc studii clinice in faze finale referitoare la vaccinuri pentru noul coronavirus, dar Vallance…