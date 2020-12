Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va prezida astazi o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari de a suspenda transporturile din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca „scapata de sub control”.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis suspendarea zborurilor din și catre Regatul Unit, incepand de astazi, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. O decizie similara a fost luata și de catre autoritațile din Austria, Olanda, Belgia, Bulgaria și Franța, dupa ce in Marea Britanie…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va prezida luni o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari, printre care Franta, de a suspenda legaturile lor din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca "scapata de sub control", noteaza AFP preluat…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza da discute la telefon duminica, la miezul zilei, pentru o concluzie asupra negocierilor comerciale post-Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al biroului din Downing Street, informeaza AFP. "Este de asteptat…

- Premierul britanic Boris Johnson se va intalni miercuri la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, fiind un ultim efort de reusita a negocierilor pentru un acord post-Brexit, negocieri aflate inca in impas, relateaza AFP. ''Premierul se va deplasa maine (miercuri) la…

- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se autoizoleze dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la noul cornavirus, a anuntat duminica biroul acestuia din Downing Street, transmite Reuters.

- Comisia de Aparare din Parlamentul britanic a transmis joi ca a descoperit dovezi clare ca Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor, actioneaza in complicitate cu statul chinez si ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa elimine toate echipamentele Huawei din retelele sale mai devreme…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…