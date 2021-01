De la 1 ianuarie, Turcia a inchis granițele pentru persoanele care vin din Marea Britanie, fiind a 40-a țara care ia astfel de masuri in ultimele saptamani, din cauza raspandirii noii tulpini de coronavirus, numita virusul B.1.1.7. De la anunțul facut de cercetatotii britanici, in 8 decembrie, cu privire la descoperirea noii tulpini, in alte […] The post Noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie, numita virusul B.1.1.7, a ajuns deja in 33 de țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .