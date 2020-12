Stiri pe aceeasi tema

- Decizia vine ca urmare a creșterii alarmante a numarului de noi cazuri de coronavirus care a dus la impunerea carantinei generale in sud-estul Angliei și a capitalei, Londra. Senatoarea Șoșoaca cere imunitate in fața legii pentru avocați. In statutul partidului AUR scrie altceva Londra și sud-estul…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au avut duminica discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre situatia creata in urma confirmarii unei noi tulpini de coronavirus in Marea…

- Joi este ultimul termen pana la care plicurile cu votul romanilor din strainatate trebuie sa ajunga la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular. Un numar de 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pentru votul prin corespondenta…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…

