Noua tulpină de coronavirus, depistată în Constanța Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie -6 ianuarie 2021 a fost internat in Constanța, dupa care, in data de 7 ianuarie 2021 ajunge intr-o unitate medicala din București cu stare generala afectata. In data de 17 ianuarie 2021, pacientului i se recolteaza o proba pentru un nou test RT-PCR ce revine pozitiv, se ridica suspiciunea infecției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

