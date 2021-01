Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor, una din 13 in Irlanda de Nord si una din 11 in Scotia a fost infectata cu coronavirus. Potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus a crescut in ultima luna in Anglia. Conform AFP și Agerpres , in cadrul studiului au fost testate aleatoriu…