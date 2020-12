Canada a decis, ca numeroase alte tari, sa suspende zborurile de pasageri dinspre Regatul Unit ca urmare a aparitiei in aceasta tara a unei tulpini noi a coronavirusului, a indicat canalul CBC duminica seara, citat de AFP. Decizia care urmeaza sa intre in vigoare la miezul noptii (luni, 05.00 GMT) figureaza intr-o nota a Ministerului Transporturilor pentru transportatorii aerieni, o copie a acesteia fiind obtinuta de CBC. In baza acestei decizii, zborurile de pasageri dinspre Marea Britanie sunt interzise pentru o perioada nedeterminata. Restrictiile nu se vor aplica pentru zborurile de marfuri…