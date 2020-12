Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule in Franța”, a declarat Veran, citat de Reuters. Noua tulpina de coronavirus a mai fost depistata și in Italia. Noua tulpina de coronavirus a aparut in Regatul Unit și nu este mai nociva dar se pare ca este mult mai ușor transmisibila, chiar cu pana 70%. Din acest motiv mai multe state printre…