Noua tulpină Covid care înspăimântă România: ”Starea pacientului se poate degrada în mai puțin de o oră” Starea pacientului se poate degrada in mai puțin de o ora, asta este diferența majora dintre tulpinile Covid cunoscute pana acum și cea care ii sperie pe doctorii din Romania. Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, explica de unde a pornit aceasta suspiciune și care este diferența majora privind evoluția bolii […] The post Noua tulpina Covid care inspaimanta Romania: ”Starea pacientului se poate degrada in mai puțin de o ora” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași vorbește despre o modificare in simptomatologia pacienților Covid și despre o schimbare in tipicul tulpinei. Potrivit acestuia, s-au efectuat prelevari de probe pentru a se efectua secvențierea in urma careia se va putea stabili…

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a declarat la Realitatea Plus ca la nivel observațional exista suspiciuni serioase in privința apariției unei mutații a virusului."Am observat de ceva timp ca avem pacienți care ajung la spital cu o stare clasificata drept medie,…

- Specialiștii iau tot mai serios in calcul riscul ca in Romania sa fi aparut o varianata mutanta a coronavirusului. Scenariu se bazeaza pe faptul ca astfel de mutații apar, in general, in cadrul unor grupuri de populație in care virusul poate circula aproape nestingherit. La Iași, unde spitalele sunt…

- O noua zi cumplita in judet: au fost raportate 540 de noi cazuri, dar si 15 decese in randul pacientilor pozitivi. Ieri a fost repusa in functiune sectia ATI COVID de la unitatea modulara de la Letcani. Potrivit comunicatului MApN, dar si declaratiilor conducerii Spitalului de Boli Infectioase, au fost…

- Medicul Florin Roșu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a transmis vineri ca autoritațile romane trebuie sa impuna un lockdown timp de cel putin doua saptamani, intrucat medicii sunt copleșiți de numarul de bolnavi cu COVID. Medicul mai susține ca ar fi necesar ca imunizarea sa devina…

- Romania a inregistrat sambata, 2 octombrie, cele mai multe cazuri noi, 12.590 , de la debutul pandemiei, iar medicul Florin Rosu, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat, sambata noapte, ca spitalele au epuizat resursele disponibile, iar ambulantele cu bolnavi asteapta la rand,…

- Bebelușul a fost recent operat pe cord deschis la un spital din strainatate, din cauza unei malformații, iar medicii nu știu de unde a luat virusul.De altfel, 6 din cele 10 cazuri de copii cu coronavirus de la nivelul țarii sunt inregistrate la la Iași.Sunt monitorizați in permanența, spune medicul…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, nevaccinat, a murit la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat in urma infectarii cu SARS-CoV-2, a anuntat prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi. ‘In cursul garzii de la UPU a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ a fost primit…