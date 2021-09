Noua tulpină Covid-19, depistată în Africa de Sud. Ce simptome prezintă C.1.2 O noua tulpina Covid-19 a fost depistata in Africa de Sud. Potrivit primelor analize, specialiștii susțin ca mutația C.1.2 este asemanatoare cu varianta Delta. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a dat semnalul luni și a a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2. Se pare ca noua mutație a fost descoperita in toate provinciile din țara. Varianta C.1.2. a fost depistata inițial in luna mai și a atras atenția oamenilor de știința. Cu toate ca rata de contagiozitate este ceva mai scazuta, aceasta prezinta mutații similare in genomul viral ca in celelalte variante de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

