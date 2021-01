Noua tulpină COVID-19 are o răspândire comunitară Noile forme COVID, mult mai contagioase și mai periculoase, pot fi depistate in Romania prin analize complexe și scumpe pe care le prelucreaza doar trei laboratoare. Deja, sunt confirmate cazuri noi cu mutația britanica in București și Suceava. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

