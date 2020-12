Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Germania au descoperit ca noua tulpina de coronavirus care face ravagii in Marea Britanie era prezenta in nordul țarii lor inca din luna decembrie. Aceasta tulpina ar fi mult mai contagioasa și a fost identificata la un pacient din nord, a informat Ministerul german al Sanatații.

