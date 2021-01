Noua tulpină britanică a fost confirmată la încă patru persoane din Giurgiu. Niciuna nu are istoric de călătorie Inca patru membri ai familiei tinerei de 27 de ani din Campurelu, județul Giurgiu, care a fost depistata cu noua tulpina de COVID-19, au fost confirmați cu SARS-COV-2. Potrivit DSP Giurgiu tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului Matei Balș, prezentand simptome minime. Cele doua persoane au […] The post Noua tulpina britanica a fost confirmata la inca patru persoane din Giurgiu. Niciuna nu are istoric de calatorie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru membri ai familiei tinerei de 27 de ani din Campurelu, județul Giurgiu, care a fost depistata cu noua tulpina de COVID-19, au fost confirmați cu SARS-COV-2. Potrivit DSP Giurgiu, tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, pe ianuarie, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului…

- Noua tulpina COVID-19 a fost depistata și la noi in țara. O tanara de 27 de ani, din Giurgiu, este primul pacient cu coronavirus din Romania la care a fost identificata tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2. Testul sau a fost prelucrat in laboratorul Institutului Matei Balș din București. Șeful DSU,…

- Noua tulpina de Covid-19, descoperita in Marea Britanie, a ajuns in Romania. Virusul mutant a fost confirmat in laborator la o femeie din Giurgiu care a ajuns la camera de garda a Institutului Matei Balș duminica. Au fost recoltate probe care au fost analizate, iar astazi a fost confirmata infectarea...…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Specialiștii spun ca Ucraina nu are in prezent posibilitatea de a identifica aceasta noua forma de virus in cadrul unei testari in masa, insa, persoanele…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de Nivelul 4 pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, comenteza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta…

- Un tribunal turc a condamnat joi 337 de persoane, printre care ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres. Aceste persoane…