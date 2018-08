Stiri pe aceeasi tema

- Compania de salubritate din Iasi cere politiei sa-l identifice pe cetateanul caruia i-a trimis, in urma cu mai bine de un an, 131.000 de lei. Banii ar fi trebuit sa ajunga la firma care livreaza combustibil, insa aceasta a transmis un numar de cont gresit. 131.000 de lei reprezinta totalul taxelor de…

- Risipa alimentara a devenit una dintre cele mai mari probleme la nivelul Uniunii Europene. Anual, consumatorii arunca aproximativ 88 de milioane de tone de alimente, adica aproximativ 20 % din totalul producției.

- Tarom cumpara cinci aeronave noi de tip Boeing 737-MAX 8 Interior de avion Boeing în configuratie 737 - 800. Foto: Arhiva. Compania aeriana Tarom cumpara cinci aeronave noi de tip Boeing 737-MAX 8. Contractul de achizitionare a acestor avioane…

- Porsche AG a investit in compania de tehnologie si automobile electrice Rimac Automobili, preluand un pachet minoritar de 10% din actiuni. Compania dezvolta si produce componente pentru vehicule electrice, precum si masini electrice super sport. Ca parte a eforturilor sale in directia automobilelor…

- Tiberiu Pielmus, salariat si lider de sindicat concediat anul trecut de COMDATA Service Pitesti pe motive disciplinare, a fost reincadrat in munca dupa ce a castigat pe fond procesul deschis angajatorului pe care-l acuza de disponibilizare abuziva. Compania prefera, acum, sa-i plateasca salariu fara…

- Grupul polonez Tymbark, prezent pe piața romaneasca de peste 20 de ani, iși extinde afacerile printr-o noua achiziție spectaculoasa, fabrica de conserve Raureni, unul dintre cei mai mari producatori locali, susțin surse din piața.

- Cambridge Analytica, firma de cercetare care a lucrat alaturi de Donald Trump in campania prezidentiala, a depus cererea de intrare in faliment saptamana aceasta, potrivit CNN. Firma a depus in mod voluntar o cerere de intrare in faliment. Cererea de faliment indica doar cifre estimative:…

- Compania de asigurari de viata Old Mutual, cea mai veche din Africa de Sud, a intrat intr-un parteneriat cu firma bulgara AG Capital prin intermediul caruia au cumparat complexul de birouri Oregon Park din Pipera, unul dintre sediile Oracle.