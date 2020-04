Stiri pe aceeasi tema

- Un antreprenor din Brasov, care consiliaza Guvernul in domeniul achizitiilor de echipamente si materiale sanitare din China, a publicat un calendar al viitoarelor transporturi de echipamente medicale si materiale sanitare de protectie.

- COVID-19. Compania aeriana romaneasca TAROM a anunțat in aceasta seara ca a transportat in Romania 9 tone de echipament pentru medicii aflați in prima linie a luptei impotriva coronavirus. „In plina criza generata de pandemia de coronavirus, care ține la sol cea mai mare parte din flotele companiilor…

- O cursa Tarom a adus din China, vineri seara, 200.000 de masti FFP2 care vor fi distribuite spitalelor, mai ales in judetele cu numar mare de cazuri confirmate. Aeronava a aterizat pe aeroportul Otopeni.

- Materialele sanitare trimise județului Alba din provincia chineza Gansu, vor ajunge la Alba dupa o adevarata aventura birocratica. Este vorba despre 2000 de costume medicale de protecție, 2000 de maști speciale și peste 20.000 de maști medicale trimise in țara, dar blocate la Otopeni. Deputatul de…

- Al doilea transport aerian cu echipamente medicale, achiziționate de Romania din Coreea de Sud, au ajuns pe aeroportul Otopeni in aceasta dimineața, cu o aeronava C-17 Globemaster III. In aceasta dimineața, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din…

- In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, vor fi…

- Cu magazinele inchise, defilarile de moda anulate și lanțurile de aprovizionare la nivel mondial intrerupte, o mare parte a industriei modei se reorienteaza pe producția de maști sanitare și echipamente de protecție pentru cadrele medicale. In SUA, unde oficialii din domeniul sanatații au avertizat…

- Guvernul cumpara in regim de urgența echipamente de protecție impotriva noului coronavirus. Va fi suplimentat și numarul medicilor de la Otopeni, care monitorizeaza pasagerii veniți din China.