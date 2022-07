Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a felicitat luni, 4 iulie, trupele rusești pentru „eliberarea” regiunii Luhansk din estul Ucrainei, o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara din Ucraina. „Va cer sa acordați un premiu de stat tuturor militarilor care au excelat in timpul acestei acțiuni militare…

- Legaturile dintre Rusia și Belarus devin tot mai apropiate in condițiile in care Occidentul pune presiune politica asupra Moscovei, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, in timp ce ministrul Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, a a declarat ca cele doua state trebuie sa colaboreze in…

- Lumea informata a Rusiei și a Ucrainei, dar nu doar, nu știe, inca, daca sa aplaude sau s-o zica pe-aia cu sictir. De ce? Pai, uite de-asta. Televiziunea publica din Rusia a transmis o știre conform careia Vladimir Putin a vizitat un spital cu soldați raniți in Ucraina. Soldați ruși, se ințelege. Conform…

- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”,…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a reiterat un avertisment potrivit caruia Rusia va incerca sa distruga convoaiele de vehicule occidentale care transporta arme catre Ucraina, care in ultimele saptamani, au intensificat aceste livrari. „Statele Unite și aliații NATO continua sa pompeze arme…

- Intr-un nou mesaj postat pe internet, președintele Ucrainei spune ca rușii continua ofensiva in estul și sudul țarii. Cu toate acestea, armata ucraineana opune rezistența și impiedica atacurile armatei lui Putin. Pe de alta parte, Statele Unite spun ca nu au vazut niciun fel de schimbari in postura…

- Trupele rusești nu au reușit sa obțina caștiguri majore in ultimele 24 de ore, au transmis sambata serviciile secrete britanice. In pofida unei activitați sporite, forțele rusești nu au obținut caștiguri majore in ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continua sa le ingreuneze eforturile”,…

- Donbas ar fi principala tinta a Rusiei, iar trupele lui Vladimir Putin ataca orasele din regiune de parca ar vrea sa ramana doar pietre, fara urma de oameni. Este cel mai recent mesaj transmis de presedintele Ucrainei. Volodimir Zelenski spune ca ocupanti