- Chiar daca este vorba de un prim proiect al planului, e un semn ca ceva-ceva incepe sa se miste. UE, ca urmare a reuniunii Consiliului European privind migrația despre care s-a vorbit atat de mult, incearca sa puna in aplicare concluziile summit-ului in timpul caruia Italia a pledat pentru o cooperare…

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Comisarul UE pentru justiție, Vera Jourova, a asemanat propunerea lui Matteo Salvini de a organiza un recensamant al romilor din Italia, cu Conferința de la Wannsee din 1942, in timpul careia naziștii au planificat Holocaustul.Vorbind in fața Parlamentului European reunit la Bruxelles, exponentul ceh…

- Incepand cu data de 1 iulie, Austria va deține președinția prin rotație a Uniunii Europene și este hotarata sa impuna o linie ferma impotriva migratiei ilegale in toate țarile membre. Rețeta, anticipata deja in ultimele zile de catre ministrul culturii Gernot Bluemel, este simpla: creșterea controalelor…

- Așa cum am spus mereu, noi ramanem aliații Statelor Unite“. Dupa pozitia NATO privind ridicarea sancțiunilor Rusiei, Luigi Di Maio incearca sa-i linișteasca pe aliați: „Acesta este un guvern care vrea sa mentina Italia in acorduri și alianțe, asigurand continuitatea celor stipulate deja", potrivit Il…

- Scene revoltatoare pe un drum judetean din masivul Vladeasa, judetul Cluj. O ambulanta cu pacient tinut pe perfuzii a fost blocata timp de o ora de muncitorii care asfaltau soseaua. Lucrarea nu a fost semnalizata din timp, au reclamat șoferii care asteptau deblocarea drumului.

- Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci iar duminica inca 250 au fost salvati din alte opt barci, dintre care trei erau intr-o conditie precara si s-au scufundat apoi.Migrantii proveneau din mai multe tari africane.Numarul…

- Doi moldoveni au fost reținuți in Italia de Garda Financiara dupa ce au fost prinși ca transportau ilegal 60 de imigranți la bordul unei ambarcațiuni. Iahtul sub steag american a fost interceptat, azi dimineața, in largul provinciei Lecce.