Noua Termoficare nu-i mai tolereză pe restanțieri Mii de craioveni au ramas incepand de ieri fara apa calda. Furnizorul de agent termic al orasului schimba macazul, fiindca nu mai vrea sa ajunga in situatia predecesorului, SC Termo, inglodat in datorii. Prin urmare, reprezentantii SC Termo Urban au decis sa nu mai furnizeze apa calda craiovenilor care nu-si platesc facturile. In acest fel, operatorul evita sa ingroase randurile restantierilor si sa acumuleze datorii astronomice. Dupa trei luni de activitate, Termo Urban are de recuperat 152.088,78 de lei de la restanțieri. Masura a fost luata imediat ce asociatiile de proprietari nu si-au platit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

