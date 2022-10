Autoritațile de ocupație rusești din Herson au venit cu o noua teorie privind „recomandarea insistenta” ca locuitorii sa paraseasca regiunea, afirmand ca aceștia se pot bucura de un concediu de odihna in Rusia, relateaza Interfax și Hotnews . „Pentru a evita victimele in randul populației civile din regiunea Herson in timpul ”curațarii” teritoriului [de forțele armate ucrainene], administrația regiunii Herson recomanda insistent sa se profite de oportunitatea unei calatorii umanitare pentru odihna și recuperare in Federația Rusa”, a scris vineri Kirill Stremousov, șeful adjunct al autoritaților…