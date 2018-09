Noua taxă de poluare. Termenul anunțat pentru a intra în vigoare Forma finala a unei noi taxe de poluare va fi gasita pana la sfarsitul lui 2018, iar de la inceputul anului viitor vom sti exact ceea ce avem de facut, poate cu o perioada de tranzitie pana la 31 martie 2019, a declarat, joi seara, vicepremierul si ministru al Mediului, Gratiela-Leocadia Gavrilescu. 'Eu am pus termen - si atunci cand imi pun termen mi-am luat angajamentul, si o si fac - ca undeva pana la sfarsitul anului sa gasim forma finala (a taxei de poluare - n. r.), ca la inceputul anului viitor sa stim exact ceea ce avem de facut, cum gandim proiectele de mediu. Poate de la 1… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

