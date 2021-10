Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, o echipa medicala din Danemarca și o alta echipa din Polonia au sosit la București pentru a-i ajuta pe medicii romani sa trateze numarul tot mai mare de pacienți cu COVID-19. In ultimele trei saptamani, noua țari au oferit asistența Romaniei prin intermediul mecanismului de protecție…

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Romania primeste din Germania aproape 13 mii de doze de anticorpi monoclonali. Iar din Polonia si Danemarca vin medici si asistente pentru a trata bolnavii de COVID de la noi. Si din Franta au venit ajutoare - echipamente si medicamente pentru reanimare.

- Medicul Raed Arafat, șeful DSU, este prezent duminica, 24 octombrie, la Maratonul Vaccinarii din Capitala, acțiune aflata in cea de-a treia zi. Pana in acest moment, peste 22.000 de bucureșteni s-au imunizat in cadrul acestei acțiuni. „Mulțumesc celor care vin. E un lucru extrem de bun. Situația este…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa propuna, pana la sfarsitul acestui an, o lista (”taxonomia verde”) cu energii considerate ”virtuoase” atat in lupta impotriva modificrilor climatice, cat si pentru mediu. Aceasta clasificare urmeaza sa deschida calea la fonduri ”verzi” si sa ofere un avantaj competitiv…

- Romania este pe penultimul loc in Europa la vaccinarea anti-COVID-19 FOTO: RoVaccinare.ro. Capitala a atins un nou record - rata de incidenta a urcat la 12,65 cazuri de COVID la mia de locuitori. În acest context, Prefectura recomanda tuturor companiilor, de stat sau private,…

- Agenția Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca prin intermediul retelei EURES Romania au fost scoase 612 locuri de munca vacante in Uniunea Europeana. Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca : taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Editia cu numarul 54 porneste la drum, la finalul lunii august. Anul acesta, se aliniaza la start 16 echipe din zece tari: Italia, SUA, Germania, Polonia, Kazakhstan, Cehia, Serbia, Kuwait, Slovacia si Romania, printre care se numara o echipa procontinentala, 12 continentale si 3 nationale.