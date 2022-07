Noua superputere a gazului Qatarul și-a construit un rol supradimensionat pe piețele globale de marfuri de cand a inceput sa exporte gaze naturale lichefiate, in urma cu mai bine de doua decenii. Acum, in urma invaziei Rusiei in Ucraina și a unei serii de acorduri pentru dezvoltarea unui nou camp de gaze, influența statului din Golf asupra fluxurilor energetice […] The post Noua superputere a gazului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

