- Daimler a anunțat marți o noua strategie pentru Mercedes-Benz, prin care brandul va lansa mai multe modele electrice și va reduce anumite costuri. Incepand de anul viitor, Mercedes va lansa patru modele electrice pe noua platforma EVA, printre care și SUV-urile EQE și EQS. Pe lista se afla și vehicule…

- Grupul Daimler a elaborat o noua strategie pentru Mercedes-Benz, iar obiectivele sunt destul de clare: costuri mai mici, profit mai mare și mașini electrice cat cuprinde. Nemții vor sa fie liderii de piața pe segmentul electricelor de lux, dar și sa dețina supremația in ceea ce privește dezvoltarea…

- Dacia lanseaza a treia generație Logan și Sandero insa adevarata piesa de rezistența este prima mașina electrica a producatorului de la Mioveni.Dacia Spring va fi prezentata presei de specialitate in luna noiembrie a acestui an iar lansarea pe piața va avea loc in toamna anului viitor, a…

- Probabil unii dintre voi ati ajuns sa va intrebati macar odata de ce se tot lanseaza masini 100% electrice, dar despre motociclete electrice nu se aude nimic? Adevarul e ca Harley Davidson a anuntat mai mult timp in urma ca pregateste o asemenea motocicleta, dar acum modelul 100% electric a ajuns in…

- Start-up-ul american Bollinger a spus recent ca, in curand, va semna contracte cu un constructor și cu un furnizor de baterii pentru ca producția vehiculelor sale electrice sa inceapa. Este vorba despre B1 și B2, un vehicul de off-road și un pick-up care ar urma sa fie lansate la sfarșitul lui 2021.…

- Condusul este indispensabil in oras si in afara lui. Este forma de deplasare care are cele mai multe avantaje. Unele dintre acestea tin de viteza de deplasare, iar altele de confortul personal. Masinile electrice sunt din ce in ce mai populare, avand beneficii pe multiple planuri. Iata cateva dintre…

- Mercedes-Benz va lansa anul viitor sedanul electric EQS, o alternativa electrica pentru Clasa S cu care constructorul german va ataca direct Tesla Model S. Presa internaționala a surprins in teste numeroase prototipuri ale lui EQS, insa pana in prezent constructorul german nu a oferit detalii concrete…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen a anunțat recent ca fiecare brand din cadrul constructorului este liber sa-și aleaga propria strategie pentru electrificare. Reprezentanții brandului premium DS au anunțat acum ca au luat deja o decizie in aceasta privința, iar planul este ca dupa 2025 francezii sa renunțe…