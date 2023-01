Stiri pe aceeasi tema

- O noua strategie energetica a Bulgariei pana in anul 2053 se bazeaza pe functionarea in continuare a termocentralelor pe carbune pana in 2030, pe energia nucleara, mai multe proiecte in domeniile energiei fotovoltaice si eoliene, utilizarea energiei geotermale pentru sistemele locale de termoficare…

- Romania devine un hub important pe piața energiei atat din punct de vedere al energiei electrice, cat și a gazelor naturale, in urma acordului pe energie verde, declara ministrul Energiei, Virgil Popescu. Intr-o postare pe Facebook, ministrul Energiei descrie evenimentul de sambata drept „un pas foarte…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in pofida eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia

- Agenția Naționala de Reglementare in Energetica (ANRE) anunța ședința publica pentru astazi. ANRE anunța pentru joi, 8 decembrie, ora 16:30, desfașurarea ședinței publice in cadrul careia vor fi examinate și supuse spre aprobare urmatoarele proiecte de hotarare, potrivit Realitatea.md . Privind prețurile…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, l-a criticat, luni, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia ii reproseaza adoptarea Ordonantei de urgenta care prevede taxarea prosumatorilor, pe care o califica drept "o sfidare la adresa romanilor in plina criza

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, dar continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, transmite AP. Excluzand…

- Germania nu sta in calea solutiei UE la criza energetica, a afirmat joi ministrul Economiei, Robert Habeck, intr-un interviu acordat publicatiei Handelsblatt, ca raspuns la criticile privind pozitia tarii sale fata de planurile de plafonare a pretului gazelor, transmite Reuters.

- Criza energetica: Romania iși crește producția de carbune pentru a face fața crizei energetice. Cantitațile extrase din mine au crescut cu 1,7% in primele 8 luni ale acestui an, iar cele importate s-au majorat cu 13,5%, potrivit Institutului Național de Statistica. Comisia Naționala de Strategie și…