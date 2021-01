Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune „carantina nationala” in pofida recrudescentei pandemiei de Covid-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata de agerpres . „Nicio circumstanta nu ar putea justifica, in opinia mea, o carantina nationala totala.…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce rivalul sau si-a intensificat atacurile asupra modului in care presedintele tarii a gestionat pandemia de COVID-19, transmite AFP preluat de agerpres.Vezi și: FOTO-VIDEO Imagini rare din…