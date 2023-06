Noua stație de mixturi asfaltice a Primăriei Bistrița, inaugurată Municipalitatea bistrițeana a inaugurat noua stație de mixturi asfaltice, valoarea achizitiei fiind de 4,23 milioane lei. Potrivit primarului municipiului Bistrita, aceasta investitie a reprezentat „un deziderat inca de la debutul mandatului”. Avem obligația si ne dorim mult sa acoperim o nevoie elementara a orasului, aceea de a avea drumuri bune. Si ma refer la drumurile asfaltate, dar care periodic trebuie sa intre intr-un proces de reparatii, dar si la sutele de drumuri de piatra si de pamant pe care le avem in municipiu si in localitatile apartinatoare. In pofida tuturor problemelor pe care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

