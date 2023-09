Stiri pe aceeasi tema

- Cand va deveni operaționala stația de metrou „Tudor Arghezi”? Raspunsul vine chiar de la nivelul Primariei Sectorului 4. Stația de metrou „Tudor Arghezi” va fi data in folosința pana la data de 15 noiembrie – anunța Primaria de sector. Stația de metrou „Tudor Arghezi” – singura astfel de facilitate…

- Stația de metrou Tudor Arghezi va intra in circuitul normal de transport public de calatori, gestionat de Metrorex, cel mai tarziu la jumatatea lunii noiembrie și a costat 50 de de milioane de euro, au anunțat vineri, 22 septembrie, reprezentantii Primariei Sectorului 4.„Urmare a intalnirilor de lucru,…

