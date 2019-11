Stiri pe aceeasi tema

- Noua state membre UE au cerut Comisiei Europene impunerea unei taxe pentru transportul aerian la nivelul blocului comunitar, pentru a taxa mai mult pentru emisiile sale o industrie poluatoare, transmite Reuters potrivit Agerpres. Intr-o scrisoare adresata lui Frans Timmermans, noul vicepresedinte…

- Noua state membre UE au cerut Comisiei Europene impunerea unei taxe pentru transportul aerian la nivelul blocului comunitar, pentru a taxa mai mult pentru emisiile sale o industrie poluatoare, transmite Reuters, citat de agerpres.ro.

- Intr-o scrisoare adresata lui Frans Timmermans, noul vicepresedinte executiv al Comisiei Europene pentru pactul ecologic european, ministrii de Finante din Germania, Franta, Olanda, Suedia si alte cinci state membre UE au cerut "o forma de taxa pentru transportul aerian", fara a da detalii suplimentare.…

- In primele 9 luni din 2019, in UE, compativ cu perioada similara din 2018, inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel, au scazut cu -16.4% , totalizand 3,607,037 unitati, in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina au inregistrat o crestere de +3.4%, atingand valoarea de 6,929,897 unitati.…

- Proiectul Facebook de a-și face moneda virtuala ingrijoreaza UE. "Libra, risc pentru stabilitatea financiara" Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, vrea sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda…

- Un numar de 23 de state membre ale Uniunii Europene inregistrau, anul trecut, un excedent al balantei comerciale de pe urma schimburilor cu Africa, cele mai mari solduri pozitive fiind inregistrate de Belgia (3,8 miliarde euro), Germania (3,7 miliarde euro) si Romania (peste 1,7 miliarde euro), arata…

- Cinci state membre ale Uniunii Europene - Franta, Germania, Irlanda, Luxemburg si Portugalia - au fost de acord sa primeasca migranti salvati in Marea Mediterana de vasul de caritate Eleonore, aflat sub pavilion german, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit DPA.

- Eurostat. Știați ca peste 70% dintre oamenii de știința și ingineri din UE se afla intr-unul din aceste 7 state membre ale UE? Kingdom Regatul Unit (19% din totalul UE) Germania (18%) Franța (10%) Spania (8%) Polonia (7%) Italia (6%) Olanda (5%). In 2018, numarul oamenilor de știința și ingineri din…