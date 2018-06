Stiri pe aceeasi tema

- Parisul va semna luni, impreuna cu alte opt tari, un document privind constituirea unui nou mecanism de cooperare europeana intarita in materie de aparare, denumit "Initiativa Europeana de Interventie" (IEI), a anuntat ministrul apararii francez, Florence Parly, intr-un interviu publicat online duminica…

- Eurostat, oficiul european de statistica al Comisiei Europene, a publicat joi un studiu statistic, „Economia europeana de la inceputul mileniului“ - un portret statistic, destinat nespecialistilor care, spun autorii, isi propune sa arate intr-un mod interactiv situatia economiei in statele membre si…

- N. Dumitrescu Chiar daca nu se stie cifra exacta a romanilor plecati la munca in strainatate, numarul acestora schimbandu-se de la o saptamana la alta, cert este ca inclusiv in judetul Prahova nu este localitate in care sa nu se cunoasca faptul ca sunt destule persoane plecate “afara”. Ba, in multe…

- Economia Romaniei are o pondere de 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene, ceea ce claseaza tara noastra pe locul 16, la egalitate cu Grecia. Cifrele publicate, vineri, de Eurostat, biroul european de statistica, arata ca mai mult de jumatate din PIB-ul UE, de 15.300 miliarde de euro,…

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- Romania a depașit Grecia anul trecut și a devenit a 16-a economia a Uniunii Europene, cu un Produs Intern Brut (PIB) de 187,8 miliarde de euro fața de cel de 177,7 al Eladei, conform datelor Eurostat, citate de Agerpres.ro . Țara noastra este depașita insa de catre Cehia, stat cu o populație și o suprafața…

