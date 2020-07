Jandarmii ieseni au anuntat ieri ca vor continua desfasurarea activitatilor pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, precum si punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, in perioada 17-20 iulie. Masurile vizeaza asigurarea ordinii publice la serie de manifestari culturale, dar si festive, care se vor desfasura in aer liber in municipiul Iasi. In cadrul acestor misiuni, jandarmii vor actiona pentru re (...)