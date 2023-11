Stiri pe aceeasi tema

- In București, asistenta medicala de urgenta in zilele de 30 noiembrie (Sfantul Apostol Andrei) si 1 decembrie (Ziua Nationala a Romaniei), va fi asigurata de noua spitale, potrivit Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.

- Noua spitale de adulti si copii vor asigura asistenta medicala de urgenta in zilele de 30 noiembrie - Sfantul Andrei si 1 decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Romanii vor avea o noua minivacanta la acest final de an 2023, beneficiind de patru zile libere in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie. Vezi care este programul Sezamo de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei!Ce program are Sezamo pe 30 noiembrie si 1 decembrieZiua de 30 noiembrie, de Sfantul…

- CNAIR informeaza conducatorii auto ca in zilele de miercuri, 29 noiembrie, joi, 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și vineri, 1 Decembrie (Ziua Naționala a Romaniei) se vor institui restricții de circulație pentru anumite vehicule rutiere. Potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulatia…

- Urmare a atacurilor teroriste din Israel soldate cu numeroase victime, medicii și asistenții medicali din Romania pot sa se inscrie ca voluntar. Personalul medical care dorește poate sa se inscrie ca voluntar pentru tratarea raniților și completarea echipelor medicale, in funcție de eventuale solicitari…

- In zilele de vineri, sambata si duminica, la nivel national, pompierii militari au gestionat peste 4.700 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in cazul a 3.811 solicitari. In zilele de vineri, sambata si duminica,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov efectueaza o ancheta dupa ce 8 copii au ajuns, joi, la spital, cu simptome de toxiinfectie alimentara, survenite dupa ce au luat micul dejun la Bran. Crenvurstii din meniu le-ar fi cauzat probleme celor mici, acestia plangandu-se ca ar fi avut un aspect modificat,…

- 8 copii au ajuns, joi, la spital, cu simptome de toxiinfectie alimentara, survenite dupa ce au luat micul dejun la Bran. Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a inceput o ancheta. Se oare ca totul a pornit de la crenvurstii din meniu celor mici, acestia plangandu-se ca ar fi avut un aspect modificat,…