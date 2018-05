In Ploiesti e invazie! Metodele cele mai sigure prin care poți evita mușcăturile de căpușe

Vara petrecem mai mult timp in aer liber, in natura, ceea ce este extrem de benefic pentru sanatatea noastra. Totodata insa, petrecerea timpului in natura ne expune unui pericol: muscaturile de capusa. Muscatura… [citeste mai departe]