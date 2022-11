Noua sondă cardiacă 3D poate îmbunătăți intervenția chirurgicală pe cord la bebeluși O noua sonda cardiaca in miniatura ajuta chirurgii dintr-un spital francez sa trateze bebeluși de cateva kilograme, veniți pe lume cu defecte cardiace grave, datorita scanarilor cu ultrasunete 3D extrem de precise, transmite Euronews. Sonda testata la Spitalul Universitar din Toulouse permite medicilor sa vada toate segmentele inimii in timp real și sa creasca gradul de precizie al intervenției chirurgicale. „Așteptam asta de mai bine de zece ani… Este, evident, un instrument foarte util pentru repararea inimii lor”, spune Philippe Acar, profesor de cardiologie pediatrica și congenitala la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

