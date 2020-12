Noua Skoda Enyaq iV 60 Loft urmeaza sa fie un esec comercial! Costa 40.000 euro si merge doar 195 de km

Stiri pe aceeasi tema

- Cora este un lanț de hipermarketuri ce s-a dezvoltat mult in ultima perioada de timp. Aparține grupului internațional Louis Delhaize. In moment de fața, exista peste 70 de hipermarketuri Cora, in 3 țari. In Romania sunt 12 magazine de acest fel. Franța și Belgia se numara printre țarile ce au astfel…

- Daca pana acum am descoperit modele Dacia si Ford care sunt mult mai ieftine in Ungaria, acum vedem cum noua generatie de masini Toyota Yaris Hybrid 2020 este mult mai scumpa pentru clientii din Romania. Am comparat pretul din Cehia si cel din Romania si am descoperit ca pentru piata…

- Volkswagen se pregatește sa acopere și segmentul low-cost al mașinilor electrice, cu alte cuvinte grupul german va dezvolta un rival pentru Dacia Spring. Inginerii de la Volkswagen dezvolta sub numele de proiect Small BEV (Battery Electric Vehicle) un vehicul 100% electric de marimea actualului Polo…

- In intreaga lume se desfașoara importante campanii pentru a convinge șoferii de importanța centurii de siguranța. Dar pentru unii romani, toate avertismentele nu au fost suficiente. Și continua sa incerce sa pacaleasca forțele de ordine, expunandu-se astfel la riscuri uriașe. Iar cea mai noua modalitate…

- Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca testele rapide COVID-19, ale caror rezultate pot fi comunicate in cateva minute, au fost certificate in Romania! Astfel, aceste teste vor putea fi folosite de sportivii romani in competitiile interne…

- Dacia a anuntat cat va costa noul model electric Dacia Spring. Cat costa Dacia Spring in Ungaria In Ungaria au aparut deja primele conditii pentru a putea rezerva noua masina, noteaza Mediafax. Cel mai ieftin model Dacia Spring are un pret de 17.800 euro. Prin accesarea subventiei de la statul…

- Cehia intra din nou in stare de urgenta din cauza epidemiei de Covid 19. Cehii sunt pe locul doi la nivel european, dupa Spania, ca numar de infecții raportat la suta de mii de locuitori, relateaza Mediafax. Republica Ceha este din nou in stare de urgenta dupa ce autoritatile au inregistrat aproape…

- Cehii care au fost testati pozitiv la coronavirus pot vota din masini in cele 78 de sectii de vot deschise miercuri special pentru ei in cadrul alegerilor regionale si pentru Senat, transmit dpa si Reuters. Persoanele cu coronavirus aflate in carantina isi pot exprima anticipat votul in aceste sectii…