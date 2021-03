Nouă sirieni care s-au dat drept români, reținuți la Atena. Ce poveste au „țesut” Noua barbati din Siria au fost reținuți de politia greaca pe aeroportul din Atena. Reținerea lor nu a fost simpla, deoarece cei noua au „țesut” o intreaga poveste. Vorbim despre un grup de migranti care se dadeau drept echipa sportiva! Cei noua sirieni se indreptau spre Viena si au incercat sa se prezinte drept o echipa de volei atunci cand au fost arestati. Barbatii aveau asupra lor acte de identitate false care le atribuiau cetatenia Romaniei, dupa cum a informat postul de radio public elen ERT, potrivit București FM. Nu e prima oara Notabil este faptul ca un act fals pentru a putea calatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

