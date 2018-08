Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar institutia pe care o conduce sustine…

- Deficitul bugetar a ajuns pe primul semestru la 1,61% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la aproape 15 miliarde de lei în primul semestru al anului, reprezentând 1,61% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. Este de peste doua ori mai mare…

- Veniturile pensionarilor vor creste de cel putin doua ori din 2021, totul dupa aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor. Un barbat‎ care are o vechime in munca de 35 ani si care in acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 si o pensie pe care o…

- Guvernul are o mare problema, in momentul de fata, cu plata salariilor si pensiilor pentru ca majorarile lor nu au fost incluse in bugetul pe acest an, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal. El a precizat ca…

- Romania a avut cea mai mare rata de crestere din lume a cheltuielilor militare in intervalul 2016-2017, se arata in datele unui raport conceput de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). "Rata cresterii, de aproximativ 50%, a insumat patru miliarde de dolari (3,41 miliarde de euro)…

- Deficitul bugetar este unul foarte mare pentru primele cinci luni ale anului si este rezultatul in primul rand al cresterii de cheltuieli, iar daca nu se ia nicio masura si bugetul va fi executat asa cum am vazut in prima parte a anului ar putea ajunge la 3,5 - 3,6% la finalul anului, a declarat, vineri,…

- Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, explica ce se intampla: „Cheltuielile cu salariile cresc foarte repede, peste ce s-a bugetat, cheltuielile cu asistența sociala cresc destul de repede și inca nu a intrat in vigoare creșterea punctului de pensie, programat pentru jumatatea anului. La salarii,…