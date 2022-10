Noua serie de smartphone-uri Pixel 7, prezentată de Google Google a prezentat seria de smartphone-uri Pixel 7. Compusa din doua modele, noua serie Pixel 7 vine cu putine schimbari de design, dar foloseste o noua versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google. Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Compusa din doua modele, noua serie Pixel 7 vine cu putine schimbari de design, dar foloseste o noua versiune a chipset-ului dezvoltat intern de Google.

- Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, in principiu, aceeasi constructie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustari. Cele doua folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google si lansat initial…

