Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a reușit sa respinga mai mult de jumatate din atacurile cu drone și rachete rusești: 19 din cele 28 de obiecte aeriene lansate au fost distruse, inclusiv trei rachete de calibru provenite din Marea Neagra și 16 drone. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Fortele Aeriene ucrainene anunta joi ca au doborat 29 dintre cele 30 de rachete de croaziera rusesti lansat intr-un nou atac, in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP.Apararea antiaeriana ”a distrus 29 de rachete de croaziera” si patru drone rusesti, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram…

- Apararea antiaeriana ucraineana a anunțat ca a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. Conform declarațiilor autoritaților ucrainene, un total de 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din regiunea Kiev, au fost lansate de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Fortele ucrainene au respins marti peste 60 de atacuri rusesti in zona localitatilor Bahmut, Avdiivka, Mariinka si Liman, toate situate in regiunea Donetk (estul Ucrainei) si pe linia frontului, a comunicat miercuri Statul Major General ucrainean intr-un comunicat despre situatia la zi de pe front.

- O drona ucraineana s-ar fi prabusit in apropiere de centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei), a transmis miercuri agentia de presa de stat rusa RIA Novosti, citand un ofiter rus responsabil de unitatea militara rusa care asigura securitatea uzinei, potrivit Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Armata ucraineana a ajuns la un „consens” pentru a „continua sa apere” orasul Bahmut, epicentrul luptelor in est, in pofida riscului unei incercuiri de catre trupele ruse, a declarat luni un consilier al presedintiei de la Kiev.

- Armata ucraineana a respins in ultimele 24 de ore circa 90 de atacuri intreprinse de forțele armate rusești in principal zone din nord-estul si estul Ucrainei, unde se duc in aceste zile majoritatea luptelor intre cele doua parti.