- S-a calificat in turul trei de la Roland Garros la doar 16 ani, dar acesta este doar inceputul. Mirra Andreeva este senzația momentului in circuitul WTA, iar sportiva din Rusia a vorbit la conferința de presa despre visul ei ambițios.

- Calificata in turul trei la Roland Garros, Aryna Sabalenka a fost protagonista unui moment tensionat la conferința de presa pe care a susținut-o dupa ce a invins-o pe conaționala ei Iryna Shymanovich. O jurnalista din Ucraina a intrebat-o pe sportiva din Belarus daca poate condamna public razboiul,…

- Ana Bogdan a parasit turneul de la Roland Garros inca din runda inaugurala, jucatoarea noastra fiind invinsa in trei seturi de Camila Osorio Serrano, scor 3-6, 6-3, 7-5. Meciul a debutat sub semnul echilibrului, iar cele doua sportive au mers cap la cap, chiar daca serviciul nu a excelat. La scorul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o pe maghiara Anna Bondar cu 6-4, 6-2, duminica, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Luni, Ana Bogdan a fost invinsa Ana Bogdan in turul 1 de Camila Osorio, scor 6-3, 3-6, 5-7.

- Moldoveanul Radu Albot, in turul 2 la Roland Garros. Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (111 ATP) s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in primul tur de americanul Patrick Kypson (323 ATP), beneficiar al unui wild…

- Fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase a declarat, luni, ca Simona Halep va mai juca dupa incheierea procesului deoarece este inca tanara. Fostul lider ATP a mentionat insa ca intarzierea in judecarea cazului de doping nu este in favoarea Simonei Halep. „Nu stiu cat va mai dura. Nu stie nici Simona,…

- Premiile in bani la editia din acest an a turneului de la Roland Garros, singurul de Mare Slem pe zgura, vor fi de 49,6 milioane de euro, cu 12,3% mai mari decat in 2022, au anuntat organizatorii competitiei de la Paris, vineri, citati de Reuters.

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nerefacut dupa o accidentare suferita la sold in ianuarie, in timpul turneului Australian Open, a anuntat vineri ca nu va participa la turneului ATP de la Barcelona, care va debuta luni. „Nu ma simt pregatit si voi continua pregatirea in vederea revenirii mele…