Emisiunea Romania 9, realizata de Ionut Cristache, va fi mutata de la ora 21.00. In noua grila de programe, emisiunea apare la o ora cu audienta mai mica, de la 17 la 18. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi difuzata de postul