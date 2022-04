Noua schemă de sprijin pentru consumatorii de energie şi gaze naturale-1.o4 Noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie si gaze naturale-1.o4 Foto: wikipedia.org. Noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie si gaze naturale a intrat ieri în vigoare. Pentru consumatorii casnici pretul energiei electrice este plafonat la 68 de bani pe kilowatt pentru un consum de pâna la 100 de kilowati pe luna si la 80 de bani pentru consumul între 100 si 300 de kilowati lunar. Pentru companii, pretul este plafonat la un leu, indiferent de consum. La gaze naturale, consumatorii casnici vor plati 31 de bani pe kilowatt,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

