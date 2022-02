Noua schemă de compensare a facturilor la energie şi gaze se aplică de la 1 februarie. Care sunt modificările Incepand cu data de 1 februarie, se aplica o noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze, atat pentru consumatorii casnici, cat și pentru companii, dupa cum a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Astfel, pentru toți consumatorii casnici care dețin o locuința, plafonul scade de la 1 leu pe kw la 80 de bani pe kw pentru enegie electrica și de la 37 de bani pe kw la gaze naturale, la 31 de bani pe kw, indiferent cat este consumul. “Daca, in plus fața de acest lucru se consuma 500 de kw lunar și 300 de mc lunar, atunci consumatorul beneficiaza de o compensare suplimentara și va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

