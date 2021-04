Comisia mixta cu privire la acordul nuclear cu Iranul se va reuni din nou saptamana viitoare, la Viena, pentru a pregati revenirea Statelor Unite in intelegere, au anuntat vineri serviciile sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, transmit AFP si Reuters. O noua sesiune a comisiei va fi organizata 'la Viena saptamana viitoare, pentru a identifica in mod clar masurile de ridicare a sanctiunilor si de punere in aplicare a acordului nuclear. In acest context, coordonatorul (Josep Borrell) va intensifica de asemenea contactele separate la Viena cu toti participantii la JCPOA (Planul comun de actiune…